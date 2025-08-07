نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي: 130 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الخميس، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦، بلغ حتى الآن ١٣٠ ألف طالب وطالبة.

ويُتاح لطلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة تسجيل رغباتهم أو تعديلها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط التالي:

