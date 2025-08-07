كشف حقيقة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل تضمن ادعاء القائم بالنشر قيام جارته ووالدتها بإضرام النيران بباب شقته واكتفاء رجال الشرطة بالجيزة بتحرير محضر بالسب وإحداث تلفيات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 أغسطس 2025 02:36 مساءً - فى إطار كشف حقيقة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم بالنشر قيام جارته ووالدتها بإضرام النيران بباب شقته وإكتفاء رجال الشرطة بالجيزة بتحرير محضر بالسب وإحداث تلفيات.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 21/5/2025 تبلغ لقسم شرطة الطالبية بالجيزة من القائم بالنشر (مهندس – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من جارته ووالدتها لقيامهن بالتعدى عليه بالسب والشتم بسبب خلافات حول الجيرة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبتاريخ 29/7/2025 قاما بإشعال النيران فى باب الشقة محل سكنه فتقدم بشكوى للنيابة العامة بذات المضمون، دون تحرير محضر بالواقعة بالقسم.

تم ضبط المشكو فى حقهن (ربة منزل ، ونجلتها – مقيمتان بذات الدائرة) وبمواجهتهن إعترفا بإرتكابهن واقعة إشعال النيران فى بعض المخلفات الورقية أمام باب شقة الشاكى مما أدى إلى إحتراق جزئى للباب وذلك لذات الخلافات بينهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.