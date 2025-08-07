أخبار مصرية

ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا خادشة للحياء

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 أغسطس 2025 02:36 مساءً - فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع.

 

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة (مقيمة بالجيزة - لها معلومات جنائية) وبحوزتها ( كمية من مخدرى الحشيش – البودر) .. وبمواجهتها إعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى وتحقيق أرباح مالية وحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار .

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

امير السيد

امير السيد

