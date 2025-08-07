أم تلقى بنفسها وابنها من شرفة منزلهما هربا من حريق في الإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 أغسطس 2025 02:36 مساءً - شهدت منطقة باكوس شرق محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، اندلاع حريق داخل شقة بالطابق الثاتي بشارع السوق دائرة قسم الرمل، مما دفع أم بإلقاء نفسها بصحبة ابنها من شرفة الشقة هربا من النيران المشتعلة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة بشارع السوق منطقة باكوس في الرمل.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط القسم ترافقهم سيارات الحماية المدنية وسيارة الإسعاف الي محل البلاغ، وتبين نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثاتي بشارع السوق، وعقب اشتعال النيران قامت الأم بإمساك بنجلها الطفل والقفز من الطابق الثاني هربا من النيران، ما أدي إلى إصابتهما ونقلهما إلى إحدى المستشفيات، لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض علي جهات التحقيق.