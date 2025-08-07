نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ندوة تثقيفية بكلية التجارة عين شمس حول التحديات الإقليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التجارة جامعة عين شمس، ندوة توعوية موسّعة بعنوان: "بالوعي نحميها... الجامعات وبناء جيل وطني مسئول"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025، بقاعة الدكتور علي لطفي، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

ألقى الندوة معالي اللواء الدكتور سمير فرج، المدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، وتناولت محاضرته عددًا من القضايا المحورية المرتبطة بالأمن القومي المصري، والمتغيرات العالمية والإقليمية التي تشكل تحديًا أمام الدولة المصرية.

جاء تنظيم الندوة بتنسيق وإشراف الأستاذة الدكتورة جيهان رجب، مستشار عميد الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد مرسي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وشهدت الندوة حضور عدد من عضوات المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس، وجمهور واسع من طلاب الكلية.

واستعرض اللواء فرج خلال اللقاء أهم المتغيرات العالمية لعام 2025، مثل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والصراع الأمريكي الصيني، وأثر هذه النزاعات على قناة السويس والأمن القومي المصري، فضلًا عن الوضع في سوريا وأزمة غزة، وخلفيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية، إلى جانب التوزيع النووي العالمي.

كما أشار إلى زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لمصر ودلالاتها السياسية، وكذلك الموقف المصري الثابت من رفض تهجير الفلسطينيين، ودور الدولة في إعادة إعمار غزة بميزانية مقترحة بلغت 53 مليار دولار، بالإضافة إلى قراءة تحليلية لأسباب تأجيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة.

وأكد فرج على أهمية دور المواطن في تعزيز استقرار الدولة من خلال رفع مستوى الوعي، مشددًا على ضرورة عدم الانصياع إلى الشائعات، والحفاظ على الهوية الوطنية في ظل التحديات المعاصرة، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى واثقة في ظل قيادة رشيدة وجيش وطني قوي.

من جانبه، أوضح الدكتور فريد محرم الجارحي، جهود الدولة في تطوير التعليم الجامعي ضمن رؤية مصر 2030، مؤكدًا على ارتباط التنمية المجتمعية بجودة التعليم العالي. كما تناول جهود الدولة في تطوير القطاع الصحي، مشيرًا إلى السياسات التي تم تبنيها لتحسين الخدمات الصحية وتحقيق العدالة في الوصول للرعاية الطبية.

وفي ختام الندوة، قام الجارحي بتسليم درع كلية التجارة إلى معالي اللواء الدكتور سمير فرج، تقديرًا لجهوده التوعوية ومشاركته القيمة، في لقاء لاقى استحسان جميع الحاضرين، مؤكدين أهمية تكرار مثل هذه الندوات التي تُعزز الانتماء وتُعمق الفهم العام بالتحديات الوطنية.