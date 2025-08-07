نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوقاف أسيوط تشارك في ورشة عمل لتمكين الشباب بمركز الطفولة والأمومة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت مديرية أوقاف أسيوط في ورشة عمل موسّعة، نظّمها مركز الطفولة والأمومة التابع لمديرية الصحة بأسيوط، وذلك في إطار التنسيق بين الجهات المعنية ببناء الإنسان، وضمن الجهود المشتركة لوضع خطة عمل مستقبلية تستهدف فئة الشباب، إيمانًا بأهمية إعدادهم فكريًّا وروحيًّا وسلوكيًّا، وتعزيز مشاركتهم في بناء الوطن.

شهدت الورشة مشاركة عدد من القيادات الدعوية والتنفيذية، من بينهم الشيخ محمد عبد اللطيف محمود، مدير عام الدعوة والمراكز الثقافية بالمديرية؛ والشيخ محمود جميل محمود، مدير إدارة التدريب، حيث ناقش الحضور السبل العملية لترسيخ القيم الوطنية لدى الشباب، وتحفيزهم على العمل والإبداع والانخراط في قضايا مجتمعهم بروح إيجابية ومسئولة.

وتناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه الشباب في ظل التحولات المتسارعة، وسبل تمكينهم من مواجهتها بوعي راسخ وهوية متوازنة، بما يُعزّز ثقتهم بأنفسهم، ويدعم قدراتهم على المبادرة والمشاركة الفاعلة في مسارات التنمية المستدامة، بوصفهم عماد الحاضر وصُنّاع المستقبل.

وأكد المشاركون خلال المناقشات أن إعداد جيل واعٍ يمتلك أدوات العلم والأخلاق المتوازنة بين الدين والدنيا يمثل أحد التحديات الكبرى، مشيرين إلى أهمية الثقة في قدرات الشباب، والانتقال من منطق الوصاية إلى الشراكة، من خلال مبادرات تتيح لهم التعبير عن رؤاهم والمشاركة الحقيقية في صناعة المستقبل.

واختُتمت الورشة بعدد من التوصيات، أبرزها: استمرار اللقاءات المباشرة مع الشباب، وتكثيف البرامج التوعوية المشتركة بين الجهات الدينية والطبية والاجتماعية، وفتح مسارات عملية تتيح للشباب المشاركة الفاعلة في خدمة الوطن.

وتؤكد وزارة الأوقاف من جانبها التزامها بدعم الشباب من خلال برامج دعوية وتثقيفية متجددة، ومبادرات تستهدف تعزيز الانتماء، وتحصين الفكر، ومواجهة مظاهر الغلو والتطرف، وذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية، ووفق رؤية وطنية منضبطة بأحكام الشرع الشريف.