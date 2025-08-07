نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في اليوم الثالث للأسبوع الثقافي.. "الأوقاف" تؤكد: بناء الوعي ضرورة شرعية ووطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت وزارة الأوقاف فعاليات الأسبوع الثقافي بعدد (27) مسجدًا بمختلف المديريات، بهدف ترسيخ القيم الدينية والوطنية، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين، لا سيما بين النشء والشباب.

وتضمّنت فعاليات اليوم الثالث، لقاءً بعنوان: "بناء الوعي لدى الفرد والمجتمع ضرورة شرعية ووطنية"، حيث أكّد المشاركون أن الوعي الحقيقي يمثل الركيزة الأساسية لحماية المجتمعات من حملات التشكيك والتزييف، وأنه لا يمكن بناء دولة قوية دون مواطن واعٍ يدرك حقوقه وواجباته، ويتحصن بالعلم والفهم الصحيح للدين والوطن.

وأوضح الأئمة المشاركون أن الإسلام أولى العقل مكانة رفيعة، وربط بين الإيمان الواعي والعمل الصالح، مؤكدين أن بناء الوعي يبدأ من ترسيخ المفاهيم الصحيحة، ومواجهة الشائعات، وتفكيك الأفكار الهدّامة بالحجة والفهم العميق، بعيدًا عن الانفعال أو التهويل.

وأشار المتحدثون إلى أن بناء الوعي مسئولية جماعية، تتطلب تضافر جهود الأسرة، والمدرسة، والمسجد، والإعلام، في سبيل تكوين شخصية متزنة، قادرة على التمييز بين الحق والباطل، والمشاركة الفاعلة في نهضة الوطن.

وتُعقد فعاليات الأسبوع الثقافي بمشاركة نخبة من الأئمة والعلماء، ضمن خطة دعوية متكاملة، تهدف إلى الجمع بين البناء العلمي والتربوي، وتعزيز الوعي الديني والفكري لدى مختلف فئات المجتمع.