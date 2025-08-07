نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس وزراء السودان: العهد مع مصر لن ينكسر والإرادة لن تلين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد البروفيسور كامل الطيب إدريس، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بجمهورية السودان، أن العلاقات بين مصر والسودان ترتكز على دعائم قوية من التاريخ والمصير المشترك، مشددًا على أن "العهد مع مصر لن ينكسر والإرادة لن تلين"، في إشارة واضحة إلى التزام السودان بمواصلة التنسيق والتكامل مع القاهرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده إدريس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن زيارته الرسمية إلى مصر لتعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة الملفات المشتركة.

توافق مصري سوداني في القضايا الإقليمية والدولية

وأوضح رئيس الوزراء السوداني أن هناك توافقًا كبيرًا بين البلدين بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن هذا التوافق سيسهم في دعم الاستقرار بالمنطقة، وسيكون أساسًا لتعاون حقيقي وفعال يخدم مصالح الشعبين المصري والسوداني.

شكر خاص لمصر شعبًا وقيادة

وتوجه إدريس برسالة شكر وتقدير إلى مصر قيادةً وشعبًا، مثمنًا مواقفها النبيلة والتاريخية تجاه السودان، لا سيما خلال الأزمة الأخيرة، مشيرًا إلى أن "مصر استقبلت ملايين من أهل السودان، واحتضنتهم بكل كرم ومحبة"، وهو ما يعكس عمق الروابط الإنسانية بين البلدين.

السودان: مصر شريك استراتيجي لا غنى عنه

وأكد إدريس في ختام كلمته أن الشعب السوداني يثمّن عاليًا مواقف مصر ويدرك جيدًا أنها شريك استراتيجي لا غنى عنه، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات ملموسة نحو تفعيل الاتفاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.