نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: مصر فتحت أبوابها للأشقاء السودانيين الهاربين من الحرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين مصر والسودان، مشددًا على أن "مصر والسودان كالجسد الواحد، وعلاقاتنا ضاربة في جذور التاريخ".



وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع نظيره السوداني الدكتور كامل الطيب إدريس، إلى أن الدولة المصرية لم تتوانَ عن الوقوف بجانب الشعب السوداني في أزمته، موضحًا أن مصر فتحت أبوابها للأشقاء السودانيين الهاربين من ويلات الحرب في بلادهم، ووفرت لهم كل سبل الدعم والرعاية.

الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين

وأعلن رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء السوداني على ضرورة تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن، لبحث وتعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يخدم المصالح الاستراتيجية لشعبي وادي النيل.

دعم سوداني للعلاقات الثنائية وتطلعات للتعاون المستقبلي

من جانبه، أعرب الدكتور كامل الطيب إدريس، رئيس الوزراء السوداني، عن شكره وتقديره لمواقف مصر الداعمة للسودان وشعبه، مؤكدًا على أهمية التنسيق والتشاور الدائم بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.