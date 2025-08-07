نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان مصري-سوداني مشترك يؤكد دعم العلاقات والتكامل في ختام زيارة رئيس وزراء السودان إلى القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ختام زيارة عمل رسمية لرئيس مجلس الوزراء الانتقالي بجمهورية السودان، البروفيسور كامل الطيب إدريس، إلى جمهورية مصر العربية، صدر بيان مشترك مصري-سوداني، يؤكد على عمق الروابط بين البلدين، والحرص المتبادل على تعزيزها في مختلف المجالات، بما يعكس التطلعات المشتركة لشعبي وادي النيل في التنمية والتكامل.

دعم متبادل وتأكيد على وحدة السودان

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، جلسة مباحثات مع نظيره السوداني، بحضور وفدي البلدين، حيث تناولت الجلسة مسارات التعاون الثنائي في الفترة المقبلة.

وجددت مصر دعمها الكامل لحكومة السودان الانتقالية، مع التأكيد على الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، ورفض أي تهديدات تستهدف مؤسساته الوطنية.

من جانبه، أعرب الجانب السوداني عن تقديره للمواقف المصرية الثابتة، وللروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين، مؤكدًا الاستعداد للعمل المشترك بما يعزز العلاقات الثنائية.

التعاون الاقتصادي والاستثماري في صدارة المباحثات

ناقش الجانبان تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، لا سيما في ضوء سعي السودان لإعادة الإعمار، حيث تم استعراض الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية للعمل في مشروعات استراتيجية داخل الأراضي السودانية.

كما تم الإشادة بالمشروعات المشتركة، وعلى رأسها مشاريع الربط الكهربائي وربط السكك الحديدية، لما تمثله من دفعة قوية للتكامل الاقتصادي والتجاري.

اتفاقات في التعليم العالي والصحة والتدريب

شهدت المباحثات توافقًا بين الجانبين على تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مع الاتفاق على تنشيط البرامج الأكاديمية على مستوى الجامعات والدراسات العليا.

وفي قطاع الصحة، أبدى السودان تطلعه لزيادة القوافل الطبية المصرية، وتعزيز التعاون في مكافحة الأمراض، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم لتسجيل الأدوية المصرية في السودان.

واتفق الطرفان على تدشين برامج تدريبية لتأهيل الكوادر السودانية، بالتعاون مع الوكالات المصرية، في إطار دعم مرحلة إعادة الإعمار والتنمية البشرية.

التنسيق في قضايا الأمن الإقليمي ومياه النيل

تناول البيان المشترك القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق حول الأمن الإقليمي، خاصة في منطقة البحر الأحمر.

كما جددت مصر والسودان رفضهما للنهج الأحادي الذي تتبعه إثيوبيا في إدارة مياه النيل الأزرق، مؤكدين ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي والتعاون المشترك عبر الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل، والتمسك باتفاقية 1959، للحفاظ على حقوق ومصالح دولتي المصب.

دعوة متبادلة لتعزيز التشاور المستقبلي

في ختام الزيارة، وجّه البروفيسور كامل الطيب إدريس الدعوة إلى الدكتور مصطفى مدبولي لزيارة السودان، بهدف استكمال المشاورات والبناء على ما تحقق، وهو ما وعد رئيس الوزراء المصري بتلبيته قريبًا.

وأكد البيان الختامي عزم البلدين الشقيقين على المضي قدمًا نحو مستوى متقدم من التكامل والتعاون في مختلف المجالات، بما يُلبي تطلعات شعبي البلدين في الازدهار والاستقرار.