مصر تجدد دعمها الكامل لحكومة السودان ورفض أى تهديد لوحدته وسلامة أراضيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 أغسطس 2025 01:40 مساءً -

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور كامل الطيب إدريس، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بجمهورية السودان رئيسا وزراء البلدين جلسة مباحثات رسمية تناولت أطر ومشاريع التعاون بين البلدين الشقيقين في المرحلة المقبلة.

وجدد الجانب المصري دعمه الكامل لحكومة السودان، وكافة المساعي الرامية للحفاظ على مؤسساته الوطنية ورفض أي تهديد لوحدة السودان وسلامة أراضيه، والوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوداني في التقدم والازدهار وتحقيق أهدافه في إعادة الإعمار والتنمية.

وبحث الجانبان قضايا الأمن الإقليمي وسبل تعزيزه واستدامته، حيث أمن الجانبان على ضرورة استدامة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا المرتبطة بالأمن الإقليمي لا سيما في منطقة البحر الأحمر.