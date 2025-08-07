رئيس وزراء السودان: العهد مع مصر لن ينكسر والإرادة لن تلين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 أغسطس 2025 01:40 مساءً -

أكد البروفيسور كامل الطيب إدريس، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بجمهورية السودان، أن هناك توافق بين مصر والسودان فى عدد من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا أن العهد مع مصر لن ينكسر والإرادة لن تلين وهذه الرؤية والتوافق سيتم العمل عليه لمصلحة البلدين.

وقال أتوجه بالشكر للشعب المصري قيادة وشعباً على مواقفه النبيلة والتاريخية مع السودان واستضافتها للملايين من أهل السودان.

وتابع فى مؤتمر صحفي مع نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية: كل الشعب السوداني يثمن مواقف مصر التاريخية المهمة.