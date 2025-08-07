الإدارة العامة للتدريب بالأزهر تطلق حزمة «برامج تدريب ترقي المعلمين»

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 أغسطس 2025 01:40 مساءً -

أطلقت الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات بالإدارة المركزية للموارد البشرية بالأزهرالشريف، حزمة تدريبية متكاملة لترقي المعلمين وتنمية مهارات الإداريين بالمناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، وذلك تحت إشراف الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.

وصرح الدكتور اسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، أن إطلاق هذه الحزمة التدريبية المتكاملة، التي تضم 35 برنامجًا لتدريب ترقى المعلمين و7 برامج متخصصة في الحاسب الآلي والشؤون المالية للإداريين، تأتي في إطار حرص الأزهر الشريف على استكمال برامج تدريب المعلمين لتأهيلهم للترقي، وتنمية مهارات الإداريين في مختلف المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن تطوير الكوادر البشرية هو ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الأزهر الشريف في الارتقاء بالخدمات التعليمية.

وتنطلق برامج الترقي لكادر المعلمين في 13 منطقة أزهرية تشمل: كفر الشيخ، قنا، الجيزة، الغربية، الدقهلية، بني سويف، الشرقية، البحيرة، المنوفية، سوهاج، الإسكندرية، أسيوط، القاهرة، وذلك خلال الفترة من الثلاثاء 5 أغسطس حتى الخميس 7 أغسطس 2025، بهدف تأهيل المعلمين للترقي وفقًا لأحدث معايير التطوير المهني.

أما على الصعيد الإداري، فقد بدأت الإدارة منذ مطلع الأسبوع الجاري تنفيذ 7 برامج متخصصة للإداريين، في مناطق: قنا، الجيزة، مطروح، الإسماعيلية، السويس، دمياط، القليوبية، تشمل التدريب على تفعيل التوقيع الإلكتروني، والشؤون المالية والمخزنية، والحاسب الآلي، والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار التحول الرقمي وتطوير بيئة العمل المؤسسية.