نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق جلسة مباحثات رسمية بين رئيسي وزراء مصر والسودان بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت منذ قليل، جلسة مباحثات رسمية بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور كامل الطيب إدريس، رئيس الوزراء الانتقالي السوداني، وذلك في إطار زيارة الوفد السوداني رفيع المستوى إلى القاهرة.

تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

تشهد الجلسة مناقشة عدد من الملفات المشتركة التي تمثل أولوية للجانبين، وتهدف إلى تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والسوداني، ويدعم استقرار السودان خلال المرحلة الانتقالية.

دعم مصري لجهود السودان في استعادة الاستقرار

وتأتي هذه المباحثات في سياق الدعم المصري المستمر للسودان، وتأكيد القاهرة على مساندتها للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، والمشاركة الفاعلة في خطط التنمية وإعادة الإعمار.