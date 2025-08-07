نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الدكتور كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بجمهورية السودان، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى جانب وفدي البلدين.

تعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد مناقشة تطورات العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة الشعبين ويُسهم في دعم استقرار السودان وتطلعاته نحو التنمية.

موقف مصري ثابت تجاه وحدة السودان

وخلال اللقاء، جدد الرئيس السيسي التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان، وسيادته، وسلامة أراضيه.

وشدد سيادته على دعم مصر الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وإنهاء المعاناة الإنسانية المستمرة، بما يحفظ مقدرات الشعب السوداني الشقيق.

مناقشات حول تسوية الأزمة والتعاون في إعادة الإعمار

تناول الاجتماع كذلك جهود تسوية الأزمة السودانية الراهنة، والعمل على استعادة السلم والاستقرار في البلاد، إلى جانب بحث آليات التعاون المشترك في ملف إعادة إعمار السودان، بما يرسخ العلاقات الأخوية بين البلدين ويدعم مسار التنمية المستدامة في السودان.