نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يهنئ رئيس كوت ديفوار بمناسبة العيد القومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، برقية تهنئة إلى الرئيس الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لبلاده، والذي يوافق السابع من أغسطس من كل عام.

وتأتي هذه التهنئة في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية، ودعم أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما مع دول غرب إفريقيا ذات العلاقات التاريخية المتينة مع القاهرة.