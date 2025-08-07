طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية يؤدن امتحان الدور الثانى بمادتى الرياضيات وتكنولوجيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 أغسطس 2025 12:40 مساءً - يؤدى طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية اليوم الخميس امتحان الدور الثانى بمادتى الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، بينما يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان فى مادتى أصول الدين (ورقة ثانية) فى فرعى التوحيد والسيرة، بالإضافة إلى الدراسات الاجتماعية.

وجاء جدول الامتحانات للشهادة الإعدادية على النحو التالي:

- الإثنين 4 أغسطس: مادتا الفقه و اللغة العربية (ورقة أولى) النحو والصرف.

- الثلاثاء 5 أغسطس: أصول الدين (ورقة أولى) فى فرعى التفسير والحديث والعلوم.

- الأربعاء 6 أغسطس: اللغة العربية (ورقة ثانية) فى فروع المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والهندسة.

- الخميس 7 أغسطس: مادتا أصول الدين (ورقة ثانية) فى فرعى التوحيد والسيرة، بالإضافة إلى الدراسات الاجتماعية.

- السبت 9 أغسطس: مادتا القرآن الكريم وتجويده والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأحد 10 أغسطس: مادتا الثقافة الإسلامية والجبر.

- الإثنين 11 أغسطس: مادتا اللغة الإنجليزية والتربية الفنية، بالإضافة إلى المستوى الرفيع (خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة فقط).

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات خاصة بالطلاب تصور وتعلق في أماكن تجمع الطلاب وفي الحجرات يحظر على الطلاب اصطحاب التليفون المحمول أو ساعات البلوتوث أوالنظارات الحديثة التي تستخدم للاتصال بهذه الأجهزة أو كتب أو مذكرات أو أي أوراق تخص المادة في اللجنة أثناء انعقاد الامتحانات.

ينبه على الطلاب الإجابة بالقلم ذي المداد الأزرق فقط ويحظراستخدام أي قلم بلون آخر عدا الرصاص في المسودات فقط.

ينبه على الطلاب كتابة بياناتهم على القسيمة الملصقة (السلبس)بورقة الإجابة بخط واضح قبل الشروع في الإجابة.

ينبه على الطلاب قبل كتابة بياناتهم وقبل الإجابة مراجعة جميع الأسئلة والتأكد من ظهورها ، وأن أوراق البوكليت كاملة ولا توجد فقرة من سؤال مشطوفة غير واضحة أو ناقصة ، وفي حالة وجود ذلك العيب يتم استبدال كراسة البوكليت قبل البدء في الإجابة وفي حالة اكتشاف ذلك بعد مرور نصف الوقت يتم عمل مذكرة وإرفاقها مع ورقة الإجابة.

ينبه على الطلاب عدم كتابة أسمائهم أو أرقام جلوسهم أو عمل أي علامة داخل كراسة الإجابة يستدل منها على شخصياتهم أو ترك أي متعلقات داخل ورقة الإجابة.

ينبه على الطلاب بعد أوراق (البوكليت) قبل الإجابة، وفى حالة وجود عجز في عدد صفحات ( الورقة المدمجة تستبدل الكراسة قبل بدء الامتحان، على أن يسلمها الطالب كاملة بذات الأعداد المدونة على غلاف الورقة بعد الانتهاء من الإجابة، ولا يحق للطالب الشكوى في حالة وجود نقص في عدد صفحات كراسة إجابته، وتسلم الورقة الناقصة إلى مسئول تجميع الأوراق المرتجعة بعد كتابة تحرير محضر إثبات حالة.

التنبيه على الطلاب عدم التحرك من أمكانهم قبل تسليم ورقة إجابته للملاحظ أثناء انعقاد اللجنة.

ينبه على الطلاب قبل بدء اللجنة، أنهم مسئولون عن تسليم أوراق إجابتهم كاملة العدد للملاحظين، والتوقيع في الحضور، وأن عدم التوقيع على كشوف الحضور والانصراف يثبت تخلف الطالب في المادة التي لم يوقع فيها.

اختفاء أي صفحة من أوراق إجابة الطالب معناه أن صاحبها لم يسلمه اللملاحظ، ويتعرض إلى إلغاء امتحانه عن هذه المادة إذا أسفر التحقيق عن إدانته.

لا يسمح لأي طالب الخروج من لجنة الامتحان قبل نهاية نصف الزمن المحدد لوقت إجابة المادة.

يحظر على الطلاب طى أو تمزيق أوراق الإجابة بأي حال من الأحوال، وفي حالة حدوث ذلك، يتم تحرير محضر إثبات حالة، وإرساله مع ورقة الإجابة إلى لجنة النظام والمراقبة.

عدم كتابة أي عبارات خارجة عن سياق الامتحان، أو تتضمن سبا أوقذفا أو إيحاءات سياسية ، أو عبارات تخالف الآداب العامة.

عند امتحان طلاب الشهادة الثانوية من القسم العلمى لمواد اللغات ،يلتزم الطالب بالإجابة بلغة واحدة فقط على الأسئلة.

التنبيه على الطلاب بعدم ترك أوراق كراسة الإجابة بيضاء دون أي كتابة، وينبه عليهم كتابة حتى ولو سطر واحد حتى لو أعاد الطالب كتابة السؤال مرة ثانية.

يحظر على الطلاب رفع كراسة الإجابةأعلى سطح المقعد وتبقى كراسة الإجابة في موضع الكتابة.