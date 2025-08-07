محمد صلاح فخر العرب ينتظر لحظة الحلم.. الإعلان عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 أغسطس 2025 10:28 صباحاً -

تعلن مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية اليوم الخميس الموافق السابع من أغسطس، عن قائمة الـ 30 لاعباً المرشحين للحصول على جائزة "الكرة الذهبية" التي تمنح لأفضل لاعب في العالم سنويًا.

موعد حفل الكرة الذهبية 2025

وحددت مجلة "فرانس فوتبول" يوم 22 سبتمبر المقبل موعداً للكشف عن هوية الفائز بجائزة "الكرة الذهبية" في حفل ضخم سيقام بالعاصمة الفرنسية "باريس"، كما سيتم الإعلان عن هوية الفائزين بجوائز أفضل لاعبة، وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب وجائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس وجائزة "جيرد مولر" لأفضل مهاجم .

وفي ظل غياب البطولات القارية للمنتخبات سيتم اللجوء للإنجازات والأرقام الفردية رفقة الأندية لتقييم المرشحين، وتحديد هوية الفائز بجائزة "الكرة الذهبية" التي توج بها رودري لاعب منتخب إسبانيا ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي العام الماضي.

وأحرز رودري الجائزة متفوقاً على البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بلينجهام لاعبي ريال مدريد، ليخلف الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي في التتويج بالجائزة "8 مرات".

في حين تقاسم الإنجليزي هاري كين، لاعب بايرن ميونخ، والفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، جائزة "جيرد مولر" لأفضل هداف في الموسم السابق، بينما فاز لامين جمال لاعب برشلونة بجائزة كوبا.

كما شهد الحفل فوز الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد في ذلك الوقت بجائزة أفضل مدرب في العالم، بينما أحرزت الإسبانية أيتانا بونماتي لاعبة وسط منتخب إسبانيا، الكرة الذهبية لأفضل لاعبة، في حين فاز الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز، حارس أستون فيلا، بجائزة "ليف ياشين" التي تقدم لأفضل حارس مرمى.

محمد صلاح مرشح لحصد الكرة الذهبية

ويعد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي من ضمن المرشحين للفوز بجائزة "الكرة الذهبية" هذا العام، وذلك بعدما قدم موسمًا استثنائيًا قاد على إثره ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" للمرة العشرين فى تاريخه، ليعادل رقم مانشستر يونايتد القياسي في عدد مرات التتويج باللقب المحلى.

وغاب محمد صلاح في العام الماضي 2024، عن قائمة الـ30 لأول مرة منذ 2018، حيث تواجد بقوة خلال السنوات الماضية ضمن المرشحين للفوز بالكرة السابقة، كما شهدت القائمة غياب الثنائي الأسطوري، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتين ليونيل ميسي، سويًا للمرة الأولى منذ 2003.

وحصد محمد صلاح جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 هدفاً وذلك للمرة الرابعة في مسيرته، معادلاً رقم تييري هنري أسطورة أرسنال.

وبات "الفرعون المصري" ثاني لاعب فى تاريخ الدوري الأقوى فى العالم الذي يحقق الحذاء الذهبي 4 مرات، بعد تييري هنري الذي حصد الجائزة أعوام 2002 و2004 و2005 و2006، كما فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة الكتاب الإنجليزية، وجائزة أفضل صانع أهداف في المسابقة ذاتها.