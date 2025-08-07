نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري: استخدام الأقمار الصناعية لرصد ورد النيل والحشائش لحظيًا عبر تطبيق حديث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماع موسع، سبل الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الفضائية في متابعة ورصد انتشار ورد النيل والحشائش المائية داخل المجاري المائية على مستوى الجمهورية.





وشهد الاجتماع عرض تطبيق جديد تم تطويره على منصة Google Earth Engine، يعتمد على صور الأقمار الصناعية والتقنيات الطيفية المتقدمة، بهدف تحديد المسطحات المائية تلقائيًا وتصنيفها بدقة عالية إلى مناطق مغطاة بحشائش عائمة أو غاطسة أو مياه صافية، باستخدام مؤشر NDAVI.





وأكد الدكتور سويلم أن التطبيق يُعد طفرة في رصد الحشائش المائية بشكل لحظي وفعال، حيث يُظهر النتائج مباشرة على خريطة تفاعلية مزودة بصور القمر الصناعي، ما يُتيح متابعة أعمال التطهيرات بشكل مباشر في مختلف المحافظات.





وأوضح أن الاعتماد على الاستشعار عن بُعد والتطبيقات الذكية يأتي في إطار منظومة الري 2.0، ويُمثل خطوة حاسمة في ظل العجز البشري، ويُسهم في اتخاذ قرارات فورية بشأن أماكن الانتشار، كما يُساعد في كشف أي تلاعب محتمل في كميات التطهير أو المستخلصات المالية المرتبطة بها.





ووجّه وزير الري بضرورة معايرة نتائج التطبيق ميدانيًا لضمان دقته وتطويره، بما يُمكّن الوزارة من الاعتماد عليه كأداة رقابية فعالة لرصد ورد النيل والحشائش، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها في الوقت المناسب.