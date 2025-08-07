نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «سيوة» قبلة سياحية علاجية.. وفد أوروبي يصل الواحة لدعم «السياحة العلاجية» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق مساء اليوم وفد اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا في رحلته العلاجية إلى واحة سيوة، للعام الخامس على التوالي، برعاية من وزارة الشباب والرياضة، وبمباركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في إطار دعم السياحة العلاجية، والترويج لإمكانات مصر الطبيعية في هذا المجال.

وتأتي هذه الرحلة في ظل النجاحات المتتالية التي حققتها على مدار السنوات الماضية، إذ ساهمت في تخفيف معاناة العديد من المرضى، لا سيما من يعانون من مشكلات في المفاصل، والعظام، والروماتيزم، إلى جانب فوائد صحية متعددة أثبتتها تجارب المشاركين.

وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى رجب، أحد المشاركين ومنسقي الرحلة: «بعد أن تأثرت مفاصل ركبتي نتيجة مشاركتي في العديد من سباقات الماراثون، ولم تفلح العمليات الجراحية في علاجي، نصحني صديق بتجربة العلاج الطبيعي في سيوة، وبالفعل بعد أول كورس علاجي هناك شعرت بتحسن ملحوظ، وتمكنت من السجود والمشي مجددًا، وهو ما دفع العديد من الأصدقاء إلى خوض التجربة ذاتها، مما زاد من الإقبال على الرحلة عامًا بعد عام».

وأضاف «رجب»: «هذا العام نالنا شرف كبير بدعم وزارة الشباب والرياضة، وهو دعم نعتز به ويمثل خطوة مهمة نحو تسليط الضوء على أهمية السياحة العلاجية في مصر، لما لها من فوائد صحية واقتصادية تعود بالنفع على الوطن».

ويؤكد الاتحاد استمراره في تنظيم مثل هذه الرحلات التي تبرز الوجه العلاجي الفريد لمصر، خاصة في ظل توافر مقومات طبيعية فريدة من نوعها في مناطق مثل سيوة، يمكن أن تجعلها قبلة للسياحة العلاجية على مستوى العالم.