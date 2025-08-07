نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية: استقرار داخلي، تحديات إقليمية، وتحذير من الشائعات والإعلام المضلل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية: استقرار داخلي، تحديات إقليمية، وتحذير من الشائعات والإعلام المضلل

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم، زيارة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية بمقر قيادة الدولة الاستراتيجي في العاصمة الإدارية الجديدة، وكان في استقباله الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس بدأ جولته بأداء صلاة دوت الخليج مع طلاب الأكاديمية، تلاها لقاء مباشر معهم، عبّر فيه عن تقديره العميق لقيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والدارسين.

أهم تصريحات الرئيس السيسي خلال الزيارة: