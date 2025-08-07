أسامة ربيع: نتحرك لتوطين صناعة القاطرات وتصديرها.. ورأس الرجاء الصالح لن يكون أبدًا بديلًا لقناة السويس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 أغسطس 2025 12:32 صباحاً -

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القيادة السياسية في مصر تقدم دعمًا قويًا لتوطين صناعة القاطرات داخل البلاد، مشيرًا إلى أن الهيئة بصدد تأسيس مصنع لإنتاج القاطرات بهدف تلبية احتياجات النقل البحري داخليًا وتصدير الفائض إلى الخارج.

وأضاف ربيع، في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة " dmc"، مساء الأربعاء، أن الهيئة طوّرت بشكل كبير الاعتماد على قناة السويس كمصدر رئيسي للدخل الأجنبي، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات للسفن العابرة، منها التزويد بالوقود وخدمات الإسعاف للسفن وطاقمها، ما يزيد من الدخل الدولاري للهيئة ويجعل من المجرى الملاحي نقطة جذب متميزة للسفن العالمية.

وأوضح أن عائدات قناة السويس في ارتفاع بعد افتتاح قناة السويس الجديدة في عام 2015، حيث ارتفعت من 48 مليار دولار إلى 60 مليار دولار، فيما تضاعف معدل عبور السفن اليومي من 42 سفينة قبل الافتتاح إلى معدلات أكثر من 80 سفينة يوميا.

ولفت إلى أن تعويم سفينة "إيفرجيفين"؛ نتج عنه تمرير عدد كبير من السفن المُعطلة، بمعدلات تسيير سريعة؛ لم تكن لتصلح دون قناة السويس الجديدة.

وأشار إلى أن قناة السويس الجديدة تمثل "إنجازًا وإعجازًا" على جميع الأصعدة، بدءًا من التمويل الذي شارك فيه المواطن المصري إيمانًا بالقيادة السياسية وثقة في الدولة، وحتى التشغيل الفعلي للمشروع.

وحول حركة الملاحة الحالية، أوضح الفريق أسامة ربيع أن معدلات المرور في قناة السويس ستعود تدريجيًا إلى طبيعتها مع استقرار الأوضاع في البحر الأحمر، متوقعًا عودة معدلات المرور الطبيعية بنهاية العام الجاري.

وعن الاعتماد على طريق رأس الرجاء الصالح كبديل لقناة السويس، ذكر أنه طريق "غير مستدام" يفتقر إلى الخدمات اللازمة للسفن، إضافة إلى أنه يضيف حوالي 25 يومًا إلى مدة الرحلة البحرية، ويستهلك وقودًا أكثر ما يؤثر سلبًا على البيئة البحرية.