نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يهنئ نظيره الأردني على تجديد الثقة الملكية بتوليه حقيبة الأوقاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الأستاذ الدكتور محمد أحمد مسلم الخلايلة، وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، على تجديد ثقة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في سيادته وزيرًا للأوقاف لفترة جديدة، سائلًا الله (عز وجل) له دوام التوفيق والسداد، ومزيدًا من النجاح في أداء رسالته الدعوية والوطنية.

ويُعد الدكتور محمد الخلايلة من الرموز العلمية والدعوية البارزة، حيث حصل على وسام الملك عبد الله الثاني للتميز من الدرجة الثانية، تقديرًا لجهوده في الإفتاء، وإبراز صورة الإسلام المشرقة، وترسيخ قيمه الإنسانية النبيلة، ومفاهيم الوسطية والاعتدال. كما منحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، تقديرًا لعطائه المتميز في خدمة الفكر الوسطي والتعاون العلمي والدعوي بين البلدين.