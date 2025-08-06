رحيل سون من توتنهام إلى لوس أنجلوس الأمريكي بعد 10 سنوات مع السبيرز

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 أغسطس 2025 11:12 مساءً - أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الأربعاء، رحيل قائده الكوري الجنوبي هيونج مين سون إلى صفوف نادي لوس أنجلوس إف سي الأمريكي، في صفقة انتقال دائم.

سون (33 عامًا) كان قد انضم إلى توتنهام في أغسطس 2015، وترك بصمة لا تُنسى في مسيرة "السبيرز"، بعدما خاض 454 مباراة سجل خلالها 173 هدفًا، ليصبح خامس الهدافين التاريخيين للنادي.

خلال عقد كامل من العطاء، ارتدى سون شارة القيادة منذ عام 2023، وارتبط اسمه بعدد من اللحظات التاريخية، أبرزها تسجيله أول هدف رسمي في ملعب النادي الجديد عام 2019، ومساهمته في بلوغ الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم ذاته، بتسجيله أهدافًا حاسمة في الأدوار الإقصائية.

وتُوج سون بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العالم عام 2020، عن هدفه الفردي المميز أمام بيرنلي، قبل أن يحرز الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي خلال موسم 2021-2022 برصيد 23 هدفًا.

على الصعيد الآسيوي، يُعد سون أكثر لاعب آسيوي تسجيلًا في تاريخ "البريميرليج"، كما نال جائزة "أفضل لاعب كرة قدم في آسيا" 9 مرات، وقاد منتخب كوريا الجنوبية للفوز بذهبية الألعاب الآسيوية 2018.

وكان أبرز إنجازاته مع توتنهام تتويجه بلقب الدوري الأوروبي في مايو 2025، كقائد للفريق، ليُصبح واحدًا من بين 13 قائدًا فقط في تاريخ النادي رفعوا لقبًا كبيرًا.