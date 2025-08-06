نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء توعوي للأئمة بالقاهرة لمواجهة ظاهرتي الانحراف السلوكي والإدمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت وزارة الأوقاف، بالتعاون مع المجلس القومي لمكافحة الإدمان، لقاءً توعويًّا بمديرية أوقاف القاهرة، وذلك بمسجد الأمين بالمعصرة، بحضور مائة إمام من شباب أئمة الوزارة.

تناول اللقاء التوعية بمخاطر الانحراف السلوكي والإدمان، وسبل مواجهتهما من منظور ديني وتربوي، مع التركيز على تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز القيم الأخلاقية الرشيدة، وذلك في إطار دعم الدور الدعوي والتوعوي للأئمة في مواجهة الظواهر السلبية داخل المجتمع.

وفي كلمته، أكّد الدكتور خالد صلاح الدين، مدير مديرية أوقاف القاهرة، أن هذا اللقاء يأتي ضمن رؤية وزارة الأوقاف في تأهيل الأئمة لمجابهة التحديات المجتمعية، من خلال خطاب ديني علمي ومنهجي يسهم في بناء وعي سليم ومستنير.

من جانبه، أشاد المجلس القومي لمكافحة الإدمان بدور الأئمة في نشر التوعية الرشيدة داخل المجتمع، وبأهمية الشراكة بين المؤسسات الدينية والمدنية في مواجهة آفة الإدمان وما يصاحبها من مظاهر انحراف خطيرة.