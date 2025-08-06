محمد صلاح ينشر صورة مع كأس الدورى الإنجليزى قبل انطلاق الموسم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 أغسطس 2025 10:16 مساءً - أثار النجم المصري محمد صلاح تفاعلاً كبيرًا عبر منصات التواصل، بعدما وضع صورة جديدة كصورته الشخصية على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، ظهر فيها مرتديًا قميص ليفربول، وبين يديه كأس الدوري الإنجليزي الممتاز.

صورة بروفايل محمد صلاح

وفى صورة أخرى التقطت داخل أجواء تحاكي غرفة تتويج مفعمة برايات ليفربول، حملت رمزية قوية لجماهير "الريدز"، واعتبرها البعض تلميحًا إلى ذكريات موسم التتويج التاريخي، بينما رأى آخرون فيها رسالة وداع محتملة أو تأكيدًا على استمرارية الحلم ورفع راية التحدي بالحفاظ على اللقب في الموسم الجديد.

وتأتي هذه الخطوة وسط حالة من الترقب بشأن مستقبل ليفربول، مع اقتراب انطلاق موسم 2025-26، خاصة بعد التدعيمات القوية التي أبرمها النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفي سياق مختلف، توقع كمبيوتر خارق، معتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، تتويج نادي ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-26، متفوقًا على منافسيه التقليديين في صراع القمة.

ووفقًا للتوقعات التي نشرها موقع "BBC Sport"، فإن ليفربول سينهي الموسم في الصدارة، فيما يحتل أرسنال المركز الثاني، يليه مانشستر سيتي في المركز الثالث.