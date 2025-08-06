منتخب ناشئين اليد يكتسح كوريا الجنوبية بنتيجة 27/46 بافتتاح المونديال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 أغسطس 2025 10:16 مساءً - منتخب ناشئي اليد يكتسح كوريا الجنوبية في افتتاح بطولة العالم تحت 19 عامًا.. وعمر بركة الأفضل



استهل منتخب مصر لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا مشواره في بطولة العالم المقامة حاليًا في مصر خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس الجاري، بفوز كاسح على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 46 – 27، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وظهر المنتخب المصري بمستوى مميز منذ بداية اللقاء الذي أقيمت على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة، حيث أنهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 22 – 13، قبل أن يواصل تألقه في الشوط الثاني ويوسع الفارق لصالحه.

وشهدت المباراة تألق اللاعب عمر بركة، الذي توج بجائزة أفضل لاعب في اللقاء، بعد مساهمته الكبيرة في تحقيق هذا الانتصار الكبير، ليمنح منتخب "أحفاد الفراعنة" انطلاقة مثالية في البطولة.

















وتقام البطولة بتنظيم من الشركة المتحدة للرياضة، تحت شعار "مصر تستقبل العالم"، وتعد واحدة من أبرز الأحداث العالمية التي تقام على الأراضي المصرية هذا العام، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

وضمت القائمة النهائية 19 لاعبًا، تحت قيادة المدير الفني الإسباني فيرناندو باربيتو، الذي تولى المهمة بدلًا من طارق محروس الذي تعرض لوعكة صحية منذ أيام.

وتضم القائمة النهائية:

حراس المرمی:

یوسف عبدالهادي

عمر فتحي

عبد المالك محمود السيد «2008»

جناح أيسر

عمر مصطفى بركة

حازم الصباغ

ظهير أيسر

أحمد حلمي مصبح

عادل أحمد سعد

يحيى الكردي

صانع الألعاب

يوسف عبدالغني

حمزة وليد المرسي

ظهير أيمن

محمد عدلان

يوسف عمرو «2008»

سيف الدين جلال

كريم حمدي السيد

جناح أيمن

زیاد أحمد عواد

عبد الرحمن أشرف رشاد

الدائرة

محمد أحمد إسماعيل

حسين محمد

على مدبولي

تقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستُذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.