الجيش الملكى المغربي يعلن رسميا عودة رضا سليم من الأهلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 أغسطس 2025 09:20 مساءً - أعلن نادى الجيش الملكى المغربى، رسميا اليوم، الأربعاء، التعاقد مع رضا سليم قادما من الأهلى بعدما اتفق مسئولو الناديين على استعارة اللاعب لمدة موسم واحد.

رضا سليم يعود إلى الجيش الملكي المغربي

ونشر النادى المغربى عبر حساب على فيس بوك صورة رضا سليم وعلق عليها قائلا: "رضا سليم يعود للكتيبة العسكرية.. مرحبا بعودتك إلى نادي المغاربة".

وكان رضا سليم انضم لصفوف الأهلي قادما من الجيش الملكي في صيف 2023. وتعرض الجناح المغربي للإصابة في الركبة وخرج من قائمة الأهلي في يناير الماضي بسبب الإصابة، لكنه مرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف 2027.

مسيرة رضا سليم مع الأهلي

وخاض الجناج المغربى 44 مباراة مع الأهلي وسجل 5 أهداف وصنع 3 خلال رحلته القصيرة مع الفريق.

ورفض رضا سليم الانتقال لأي ناد محلي بعد تلقيه أكثر من عرض، مفضلا العودة للمغرب من بوابة الجيش الملكى لتقاضي نفس راتبه مع الأهلي.

ورغم أن إدارة الأهلي كانت ترغب في إعارة رضا سليم لأحد الأندية المحلية، خاصة بعدما تلقى النادي عروضا جادة من أندية محلية كثيرة أبرزها من زد وسيراميكا، إلا أن رضا سليم أكد إنه يُفضّل الرحيل للخارج.