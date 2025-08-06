الهلال الأحمر: اعتماد غزة على المساعدات المصرية شبه كامل منذ 27 يوليو الماضى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 أغسطس 2025 09:20 مساءً - قالت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن مصر سهلت الأمور لكل الدول الراغبة في إرسال مساعدات إنسانية إلى سكان غزة، بجانب إرسالها كم هائل من المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أنه منذ يوم 27 يوليو 2025 الاعتماد شبه كامل على المساعدات المصرية.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة": "مصر فتحت كافة الموانئ البرية والبحرية والجوية لاستقبال المساعدات لسكان القطاع، ومازال الهلال الأحمر متواجد في هذه الموانئ".

وتابع: "يوميا لدينا أكثر من 2000 شاب وفتاة يعملون فقط على أزمة قطاع غزة الإنسانية، ونعتمد على شبكة قوامها 35 ألف متطوع ومتطوعة معظمهم من الشباب الذين يعملون منذ 700 يوم ولم يتوقف العمل يوما واحدا، ومدينة العريش تشهد على هذه الخلية الكبيرة".