كوكا يظهر في مران الأهلي بعد فشل انتقاله إلى قاسم باشا التركي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 أغسطس 2025 08:24 مساءً - ظهر أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي في مران الفريق الذي أقيم اليوم ،الأربعاء، بعد فشل مفاوضات انتقاله إلى نادي قاسم باشا التركي بسبب الخلاف بين الناديين حول طريقة سداد قيمة الصفقة.

ورغم أن كوكا كان يستعد للسفر إلى تركيا للإنضمام إلى نادي قاسم باشا بعد موافقة الأهلي على فكرة رحيل اللاعب وبعد الإتفاق حول المقابل المالي، إلا أن الصفقة تعثرت خلال الساعات الماضية بسبب الخلاف حول طريقة سداد قيمة الصفقة.

وتواجد اللاعب في مران الفريق اليوم ليكون تحت تصرف الجهاز الفني الفترة المقبلة إلا لو حدثت مُستجدات تنقل اللاعب إلى الدوري التركي خلال الساعات المقبلة وقبل إغلاق باب القيد اليوم ،الأربعاء وإن كان ذلك يبدو صعباً للغاية.

وشهدت مفاوضات الأهلي مع قاسم باشا بعض الخلافات حول قيمة الصفقة وطريقة التسديد ، ففي البداية عرض النادي التركي 400 ألف دولار فقط للحصول على خدمات اللاعب لكن الأهلي رفض هذا العرض.

وتوصل الأهلي إلى إتفاق مع مسئولو قاسم باشا لإتمام الصفقة مقابل 800 ألف دولار ويتم سداد المبلغ على دُفعتين، الأولى يتم تسديدها فور إتمام الصفقة بشكل رسمي وقيمتها 500 ألف دولار والثانية قيمتها 300 ألف دولار وتُسدد في يناير المقبل مع حصول الأهلي على 15 % من إعادة بيع اللاعب مُستقبلاً.

الأهلي يرفض تقسيط صفقة كوكا للنادي التركي

إدارة الأهلي فوجئت بعد هذا الاتفاق بتراجع النادي التركي وطلب تسديد قيمة الصفقة على 4 دفعات تبدأ من سبتمبر 2025 حتى سبتمبر 2026 لكن الأهلي رفض هذا الطلب وتمسك بموقفه لتفشل المفاوضات.

ويستهل النادي الأهلي مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت باستاد القاهرة الدولي فى التاسعة مساء السبت المقبل، بينما يلتقي بالجولة الثانية نظيره فاركو باستاد القاهرة.