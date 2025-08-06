رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 أغسطس 2025 07:28 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد عبد العظيم، مدير شركة "دار الهندسة" استشارى المشروع.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن ما يتم عقده من اجتماعات ولقاءات دورية، إنما يستهدف متابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى يتم تنفيذها فى العديد من القطاعات التنموية والخدمية، وذلك بما يسهم فى تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة من خلال هذه القطاعات لمواطنى القرى المستهدفة خلال مراحل التنفيذ المختلفة للمبادرة.

واستعرضت المهندسة راندة المنشاوى، خلال الاجتماع، نسب ومعدلات الإنجاز لمختلف الأعمال بمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى تتم على مستوى 1477 قرية مستهدفة فى هذه المرحلة، موضحة أن نسب الإنجاز حاليًا بلغت مرحلة متقدمة.

وقدم المهندس أحمد عبد العظيم، عرضًا تفصيليا، خلال الاجتماع، لموقف المشروعات المنفذة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والبرامج الزمنية للمشروعات فى مختلف القطاعات، لافتا فى هذا الصدد إلى نسب التنفيذ فى كل قطاع، والبرنامج الزمنى المقرر للانتهاء من باقى أعمال المشروعات خلال الفترة القادمة.