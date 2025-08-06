نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنقيب الصحفيين ورئيس لجنة الشؤون العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، تفاصيل لقاء النقيب خالد البلشي نقيب الصحفيين، ومحمد السيد الشاذلي عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بالنقابة، أمس الثلاثاء، بالدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث سبل التعاون.

وثمّنت لجنة الشئون العربية والخارجية أهمية التعاون بين وزارة الخارجية، ونقابة الصحفيين، مشيرة إلى الدور الحيوي، الذي تضطلع به النقابة والصحافة المصرية، والإعلام المصري بشكل عام في نقل صورة دقيقة وواقعية لمظاهر التقدم، التي تشهدها الدولة المصرية في القطاعات والمجالات المختلفة، وأيضًا بالمخاطر والتحديات، التي تواجهها، والتوعية بالجهود المبذولة للارتقاء بالمجتمع والدفاع عن المصالح الوطنية، وأمن واستقرار المنطقة.

وقال محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، إن اللقاء تناول أهمية إنشاء قنوات اتصال مباشرة بين الوزارة والنقابة لنقل المعلومات الرسمية الموثّقة بسرعة حول المستجدات الخارجية، وتسهيل التواصل مع السفارات المصرية؛ لتلبية احتياجات الصحفيين من معلومات، أو ترتيبات لوجيستية عند التغطية من الخارج.

وأضاف الشاذلي، أن اللقاء تناول أيضًا بحث تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للصحفيين بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية التابع للوزارة، ومركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ السلام، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وأهمية التعاون بين الوزارة والنقابة في القطاع القنصلي، بحيث يتولى القطاع تسهيل إجراءات مهمة للزملاء الصحفيين بتسريع إنجاز أوراق تصديق أو معاملات قنصلية للزملاء في الخارج، لافتًا إلى أن لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين تجهز لمنتدى عربي سنوي يعقد بمقر النقابة، ودعت وزير الخارجية تخصيص جائزة باسم دبلوماسي مصري تُقدم سنويًا لصحفيين في الشئون العربية والدولية، وأن يكون هناك تعاون في القطاع الثقافي تهدي من خلاله وزارة الخارجية عددًا من الكتب والوثائق، التي توثّق لتاريخ الدبلوماسية المصرية، والتي خاضتها دفاعًا عن الوطن.

وأشار إلى أن وزير الخارجية رحب بالتعاون بين الوزارة والنقابة، وتنظيم فعاليات ولقاءات وجلسات تثقيفية دورية بالنقابة تستعرض محددات السياسة الخارجية المصرية في ظل مبدأ الاتزان الإستراتيجي، الذي أرساه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمواقف المصرية إزاء الملفات الإقليمية والدولية المختلفة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتنظيم برامج وأنشطة مشتركة في مجال التدريب وبناء القدرات، موجهًا القطاع القنصلي بتسهيل إجراء المعاملات القنصلية لأعضاء النقابة، وتخصيص أحد مكاتب التصديقات للتعامل مع أعضاء النقابة.

وتابع: "كما أبدى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ترحيبه لدعم المنتدى العربي السنوي، الذي تنظمه لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، وتخصيص جائزة باسم دبلوماسي مصري تُقدم سنويًا لصحفيين في الشئون العربية والدولية".

ودعا نقيب الصحفيين، وزير الخارجية لزيارة مقر النقابة، وعقد لقاء بالصحفيين لمناقشة القضايا الخارجية، وشرح السياسة الخارجية للدولة والإجابة عن أسئلة الصحفيين.