عاجل- مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات جديدة تشمل دعم التعليم والتوسع في الإسكان وتعزيز التمكين الاقتصادي وتطوير الخدمات الاجتماعية في اجتماعه الـ53 برئاسة مدبولي

أحمد جودة - القاهرة - مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات جديدة تشمل دعم التعليم والتوسع في الإسكان وتعزيز التمكين الاقتصادي وتطوير الخدمات الاجتماعية في اجتماعه الـ53 برئاسة مدبولي

وافق المجلس على اتفاق منحة مقدمة من صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل، لتعزيز الهيكل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في إطار تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

