أحمد عبدالقادر يظهر في تدريبات الأهلى قبل غلق باب القيد بساعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 أغسطس 2025 06:32 مساءً - نشر أحمد عبد القادر لاعب فريق الأهلى صورة له عبر الصفحة الشحصية بموقع التواصل الأجتماعى إنستجرام خلال تواجده في تدريب الفريق الأحمر عقب أنباء غيابه عن الحضور اليوم وقبل غلق باب القيد الصيفى بساعات قليلة.

ويسابق مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات الحالية الزمن لإنهاء أزمة أحمد عبد القادر لاعب الفريق الذي لم يحسم وجهته المقبلة حتى الأن بسبب رفض اللاعب الكثير من العروض التي وصلته خلال الأيام الماضية من أندية محلية وعربية.

ورفض الأهلي بقاء أحمد عبد القادر ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل لأسباب فنية، وقرر النادي بيع اللاعب لأي نادً محلي أو خارجي بعد انتهاء إعارته في الموسم الماضي لنادي قطر القطري.

وتلقى عبد القادر عروض من أندية محلية أبرزها من سيراميكا وزد والمصري البورسعيدي والإتحاد السكندري ، بجانب عروض خليجية أبرزها من الحزم السعودي ، ورفض عبد القادر هذه العروض لرغبته في الرحيل المجاني من الأهلي.

وتلقى عبد القادرعرض غير مُعلن من نادي الزمالك وآخر من بيراميدز ويرغب اللاعب في الانتقال للقلعة البيضاء في الموسم المقبل وهو ما يُخطط له لكن إدارة القلعة الحمراء ترفض رحيل اللاعب مجاناً لتنفيذ مُخططه وتُطالبه بإحضار عرض محلي وخارجي للرحيل وحال عدم وجود عرض سيتم قيده في قائمة الفريق النهائية قبل إغلاق باب القيد اليوم ،الأربعاء.