وزير الخارجية يلتقى رئيس مجلس إدارة الشركات المعنية بتنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 أغسطس 2025 06:32 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال زيارته إلى أثينا اليوم، مع "ديميتريس كوبيلوزوس" مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كوبيلوزوس المعنية بتنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان.

وأكد الوزير عبد العاطى على الاهتمام البالغ بمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان "GREGY" الذى يعد مشروعا طموحا لنقل الطاقة الكهربائية النظيفة لأول مرة من مصر إلى اليونان ومنها إلى الدول الأوروبية، ويُسهم في تعزيز أمن الطاقة فى اوروبا، ويعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان، مشيراً إلى التنسيق القائم في هذا الصدد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومؤكداً دعم مصر الكامل للمشروع.

واستمع وزير الخارجية من المسئول اليوناني على آخر التطورات التنفيذية الخاصة بالمشروع، وأعرب عن التطلع لتوسيع نشاط مجموعة شركات "كوبيلوزوس" في السوق المصرية في مختلف القطاعات، مبرزا الحوافز والمزايا الاستثمارية التي تمنحها الحكومة المصرية في إطار سياسة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية.