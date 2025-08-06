نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات الرئيس السيسي بشأن الحرب على غزة.. "التاريخ سيتوقف كثيرًا عند هذه اللحظة وسيحاسب دولًا وأشخاصًا على مواقفهم من هذه الحرب" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ما يجري في غزة إبادة جماعية وتصفية للقضية الفلسطينية.. ورفح لم يُغلق يوماً أمام المساعدات
خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس فيتنام، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة رسائل قوية إلى الرأي العام العالمي بشأن الحرب الجارية في قطاع غزة، مؤكدًا أن ما يحدث تجاوز كل منطق، وأن مصر تواصل دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية ومنع تهجير الشعب الفلسطيني.
1. الحرب لم تعد من أجل أهداف سياسية أو تحرير رهائن
"الحرب الدائرة في غزة لم تعد حربًا لتحقيق أهداف سياسية أو إطلاق سراح رهائن فقط، فقد تجاوزت هذه الحرب أي منطق أو مبرر وأصبحت حربًا للتجويع والإبادة الجماعية، وأيضًا لتصفية القضية الفلسطينية."
2. الرسالة موجهة للعالم وليس فقط للرأي العام المحلي
"ما أقوله ليس موجهًا للرأي العام في مصر ولا للرأي العام بالمنطقة، ولكنه موجه للرأي العام في العالم كله... حياة الشعب الفلسطيني تُستخدم الآن كورقة سياسية للمساومة، والضمير الإنساني يقف متفرجًا."
3. معبر رفح لم يُغلق.. وتم تدميره 4 مرات خلال الحرب
"منفذ رفح لم يتم غلقه أثناء هذه الحرب ولا من قبلها، لكنه تعرض للتدمير 4 مرات، ومصر كانت تعيد ترميمه في كل مرة... لدينا أكثر من 5000 شاحنة مساعدات متوقفة حاليًا، والمشكلة ليست في الجانب المصري."
4. رفض تام لادعاءات منع مصر دخول المساعدات
"الحديث عن أن مصر تمنع دخول المساعدات هو ادعاء باطل وغير مسؤول.. أكثر من 70٪ من المساعدات التي دخلت القطاع خلال الأشهر الماضية كانت مصرية أو عبر مصر."
5. تحذير للعالم: التاريخ لن ينسى
"أقولها بوضوح: التاريخ سيتوقف كثيرًا عند هذه اللحظة وسيحاسب دولًا وأشخاصًا على مواقفهم من هذه الحرب... الضمير الإنساني لن يظل صامتًا."
6. لا لتوطين الفلسطينيين.. ومصر باقية على موقفها
"نحن بوابة لدخول المساعدات، ولسنا بوابة لتهجير الفلسطينيين... رفضنا ذلك منذ اليوم الأول، وسنظل نرفضه."
7. إشادة بالموقف الفيتنامي الداعم للقضية الفلسطينية
"نثمن الموقف الفيتنامي الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وموقفنا المشترك الرافض للتهجير والداعي إلى وقف إطلاق النار الفوري."
تصريحات الرئيس السيسي جاءت واضحة وحاسمة، وأعادت التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، في وقت يواجه فيه قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط محاولات لتشويه دور مصر.