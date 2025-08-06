نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ "الوطنية للانتخابات": المرأة المصرية كانت في صدارة المشهد الانتخابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ غرفة العمليات بالهيئة تلقت عددًا من الشكاوى والاستفسارات خلال سير العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن معظم الاستفسارات جاءت من كبار السن الراغبين في معرفة مقار لجانهم الانتخابية للمشاركة في التصويت.

وأضاف بنداري، أنّ هذا الحرص يعكس وعي المواطن المصري، بمختلف فئاته، بالمشاركة الفعالة في الانتخابات.

وتابع، أنّ المرأة المصرية تصدرت بالفعل مشهد التصويت في الانتخابات، إلى جانب مشاركة لافتة من كبار السن والشباب، مشددًا على أن كافة الفئات العمرية كانت ممثلة بوضوح في الصفوف الأولى.

وأشار إلى أن هذا المشهد يعبر عن وحدة المواطنين ووعيهم بدورهم الوطني، وأنه كمواطن مصري يشعر بالفخر إزاء ما تحقق.

وعن الخطوات المقبلة، أوضح بنداري أنه بعد تلقي اللجان العامة لكافة أوراق الاقتراع، يتم إعلان الحصر العددي لكل مرشح، ثم تُفتح مدة 24 ساعة لتلقي الطعون أو التظلمات أمام رئيس اللجنة العامة، تليها 24 ساعة إضافية للهيئة الوطنية للفصل في تلك التظلمات، ثم مدة خمسة أيام للبت في الطعون من قبل المحكمة الإدارية العليا، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية يوم 12 أغسطس المقبل.