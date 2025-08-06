نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة تواصل فعاليات معسكر "قادة المستقبل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، واصل معسكر "قادة المستقبل" فعالياته لليوم الثالث على التوالي، وسط حضور طلابي مميز وتفاعل واسع من المشاركين، وذلك في إطار سعي الجامعة لتعزيز مفاهيم القيادة والوعي الوطني وتنمية مهارات طلابها على كافة المستويات.

شهد اليوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025، تنظيم محاضرة نوعية للدكتورة أميرة تواضروس، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا على مسرح التعليم المدمج بالمدينة الجامعية للطلاب. أقيمت الفعالية بحضور الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والذي ألقى كلمة افتتاحية أكد خلالها أهمية المعسكر في بناء شخصية الطالب الجامعي وإعداده ليكون قائدًا واعيًا ومؤثرًا في مجتمعه، مشيدًا بالدور التوعوي والتدريبي الذي يقدمه البرنامج خلال أيامه المتتالية.

وخلال كلمته، أوضح الدكتور أحمد رجب أن الجامعة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية كجزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، مؤكّدًا أن معسكر "قادة المستقبل" يُعد منصة تعليمية وتثقيفية متكاملة تسهم في إعداد كوادر طلابية قادرة على التفاعل مع التحديات الوطنية والمجتمعية.

وقدمت الدكتورة أميرة تواضروس خلال المحاضرة رؤية متكاملة حول مقومات القيادة الحديثة، وأهمية بناء الوعي في ظل التغيرات المتسارعة إقليميًا ودوليًا، كما تطرقت إلى المهارات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها الشباب ليكونوا مؤهلين للعب أدوار قيادية مستقبلية.

وفي ختام الفعالية، قام ا الدكتور أحمد رجب بتسليم درع جامعة القاهرة إلى الدكتورة أميرة تواضروس، تقديرًا لإسهاماتها البارزة في دعم وتنمية قدرات طلاب المعسكر، وحرصها على المساهمة الفاعلة في إنجاح فعالياته. وجاء هذا التكريم بحضور الأستاذ فرج عيد، مدير عام رعاية الشباب بجامعة القاهرة، والطالب باسم الجوهري، رئيس اتحاد طلاب الجامعة، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة التدريبية والثقافية التي يتضمنها معسكر "قادة المستقبل"، والذي يهدف إلى إعداد جيل من الشباب يمتلك المهارات القيادية والمعرفة الواعية، ويعكس رؤية جامعة القاهرة في دعم التنمية المستدامة وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في بناء الوطن.