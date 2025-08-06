نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يشكر المواطنين على المشاركة الإيجابية للاستحقاق الدستوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، عملية غلق اللجان الانتخابية بجميع المقار الانتخابية بالمحافظة، وذلك عقب انتهاء فعاليات اليوم الثاني من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وقد تابع المحافظ أعمال فرز الأصوات من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد المحافظ أن عملية التصويت جرت بسلاسة وانتظام على مدار يومي الاقتراع، في المواعيد المحددة من التاسعة صباحًا وحتى انتهاء الفترة الرسمية، وسط أجواء آمنة ومنظمة.

وأشار إلى أن التصويت تم تحت إشراف قضائي كامل، حيث أشرف السادة القضاة ورؤساء اللجان على غلق لجان الاقتراع بالأقفال الكودية المؤمنة، وبدأت أعمال فرز الأصوات فور الانتهاء من عملية التصويت داخل نفس مقار اللجان، بحضور لجان الإشراف ومندوبي المرشحين والمراقبين من منظمات المجتمع المدني، إلى جانب الصحفيين والإعلاميين.

وأشاد محافظ الجيزة بـحجم المشاركة الإيجابية التي شهدتها اللجان والمقار الانتخابية في مختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة مؤكدًا أن تلك المشاركة تعكس الوعي الوطني والمسؤولية المجتمعية لدى أبناء الشعب الجيزاوي، وحرصهم على دعم مسيرة التنمية والبناء في الجمهورية الجديدة على مختلف الأصعدة.

وفي هذا الإطار توجّه المحافظ بخالص الشكر والتقدير إلى الأجهزة الأمنية لجهودهم في تأمين العملية الانتخابية بكل كفاءة واقتدار.

كما أعرب عن امتنانه لكافة الأجهزة التنفيذية المشاركة في تنظيم العملية ولجميع المواطنين الذين ساهموا في نجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي مشيدًا بالتعاون المثمر الذي عكس صورة حضارية مشرفة لمحافظة الجيزة.

