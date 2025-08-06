نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تُحذر.."48 ساعة وتنتهي الهدنة".. موجة حارة تضرب البلاد بدءًا من السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأرصاد تُحذر: "48 ساعة وتنتهي الهدنة".. موجة حارة تضرب البلاد بدءًا من السبت.

تعرف على حالة الطقس اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، وتحذيرات الأرصاد بشأن الشبورة المائية وعودة الموجة الحارة بداية من السبت المقبل، ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات.

شبورة مائية صباحية وتحذير من الضباب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، مؤكدة استمرار الأجواء المعتدلة نسبيًا خلال ساعات النهار، مع تحذيرات من شبورة مائية كثيفة خلال دوت الخليج والصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة.

وتمتد الشبورة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وتستمر لمدة 4 ساعات من 4 فجرًا وحتى 8 صباحًا، وقد تصل في بعض المناطق إلى ضباب خفيف، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس

ارتفاع تدريجي في الرطوبة والحرارة

أشارت الهيئة إلى أن الرطوبة النسبية المرتفعة تعد العامل الأبرز حاليًا في الشعور بحدة الحرارة، خاصة في المناطق الشمالية، مع تمدد الرطوبة إلى مناطق واسعة من الوجه البحري.

كما حذّرت الهيئة من بداية صعود في درجات الحرارة اعتبارًا من السبت المقبل، ما يمثل نهاية "الهدنة الجوية" التي استمرت لأيام، لتعود الأجواء شديدة الحرارة من جديد، خاصة على القاهرة وجنوب الصعيد.

درجات حرارة شديدة الإثنين المقبل

حسب بيان الأرصاد، من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة المحسوسة في القاهرة 39 درجة مئوية يوم الإثنين المقبل، بينما تتجاوز العظمى في محافظات جنوب الصعيد حاجز 45 درجة، خصوصًا في الأقصر وأسوان وأبو سمبل.

إقرأ المزيد..الأرصاد تعلن بشرى سارة عن حالة الطقس هذا الأسبوع

نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

وناشدت الهيئة المواطنين بتوخي الحذر على الطرق خلال فترات الشبورة، وضرورة ترك مسافات أمان بين السيارات، وتشغيل الكشافات الأمامية وخاصية الانتظار، والتوقف الفوري في حال انعدام الرؤية.

كما يُنصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في فترات الذروة. درجات الحرارة اليوم في أبرز المحافظات:

القاهرة: 35 / 25.

الإسكندرية: 32 / 24.

أسوان: 42 / 28.

الأقصر: 41 / 27.

شرم الشيخ: 37 / 29.

الغردقة: 38 / 28.

بورسعيد: 31 / 26.

المنصورة: 35 / 24.

الوادي الجديد: 40 / 26.