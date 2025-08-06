رئيس "الوطنية للانتخابات": عملية الاقتراع مستمرة حتى الآن وتنتهي بآخر لجنة فرعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 أغسطس 2025 12:32 صباحاً - أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في موعدها وفق الدستور وسط منطقة مضطربة وتموج بالصراعات دليل على استقرار الدولة المصرية اجتماعيا وسياسيا، قائلا: "الرهان على المواطن المصري لا يخيب وهو حائط الصد".

وأضاف المستشار حازم بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي"، مع الاعلامي اسامة كمال، المذاع على قناة دي إم سي، أن الإعداد الجيد وحسن التنظيم للعملية الانتخابية ومواكبة التطور الرقمي كان له أكبر أثر في التيسير على الناخبين، فضلا عن الاهتمام ببرامج الهيئة لنشر التوعية والتثقيف والرهان على المواطن المصري لا يخيب.

وأشار المستشار حازم بدوي، إلى أن العملية الانتخابية قاربت على الانتهاء وتنتهي بآخر لجنة فرعية، متابعا: "حتى الان لم نخطر بآخر لجنة وفرز الاصوات سيكون مباشرة فور الانتهاء من عملية التصويت بحضور ممثلي المرشحين ووسائل الاعلام".