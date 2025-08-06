نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ الوطنية للانتخابات: انتهاء التصويت في الشيوخ 2025.. وإعلان النتيجة رسميًا الثلاثاء 12 أغسطس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - آخر أيام التصويت شهد انتظامًا كاملًا داخل مختلف لجان الاقتراع

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025 سيتم إعلانها رسميًا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 أغسطس، وذلك بعد انتهاء أعمال فرز الأصوات وتجميعها من مختلف اللجان الفرعية والعامة على مستوى الجمهورية.

وأوضح "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية بسمة وهبة على فضائية "المحور"، أن ثاني وآخر أيام التصويت شهد انتظامًا كاملًا داخل مختلف لجان الاقتراع، حيث فتحت الغالبية العظمى من اللجان أبوابها في مواعيدها الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا، مؤكدًا التزام القضاة والمشرفين بالإجراءات المتبعة.

الهيئة الوطنية التي تتولى إعلان النتيجة النهائية

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية أن الفرز الأولي يبدأ داخل كل لجنة فرعية فور انتهاء التصويت، في حضور المرشحين ومندوبيهم وممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، ثم تُرسل النتائج إلى اللجان العامة، تمهيدًا لتجميعها وإرسالها إلى الهيئة الوطنية التي تتولى إعلان النتيجة النهائية.

مرونة تامة مع الناخبين

وشدد "بدوي" على أن عملية التصويت تستمر حتى يدلي آخر ناخب بصوته داخل اللجنة أو في محيطها، مشيرًا إلى أن الهيئة وجهت بمرونة تامة في التعامل مع الناخبين داخل أسوار اللجان.

الإقبال جيدًا مقارنة بالانتخابات السابقة لمجلس الشيوخ

وعن نسب المشاركة، قال رئيس الهيئة إن الإقبال كان جيدًا مقارنة بالانتخابات السابقة لمجلس الشيوخ، ما يعكس وعي المواطن المصري بأهمية الدور الذي يؤديه المجلس في دعم الحياة التشريعية، مشيدًا بدور غرفة عمليات الهيئة في التعامل الفوري مع أي شكاوى أو استفسارات وردت على مدار اليوم الانتخابي.

وتُتابع الهيئة الوطنية للانتخابات سير العملية لحين إعلان النتائج النهائية، وسط إشراف قضائي كامل وضمانات للنزاهة والشفافية.