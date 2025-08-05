نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “العامة للاستعلامات”: الإعلام الدولي أكد أن انتخابات الشيوخ جسّدت مناخ الاستقرار في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الإعلام الدولي متابعته لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وأظهر الرصد الإعلامي الذي قامت به الهيئة العامة للاستعلامات من خلال غرفة العمليات المركزية، لليوم الأخير من الانتخابات، استمرار الاهتمام الكبير من جانب وسائل الإعلام الدولية بالانتخابات والتعريف بها وبمراحلها، والضمانات التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان نزاهة الانتخابات، إلى جانب إبراز دور مجلس الشيوخ في الحياة السياسية والنيابية المصرية؛ حيث حظيت بتغطية مكثفة من وسائل الاعلام العالمية ووكالات الانباء الكبرى والمواقع الاخبارية والمحطات التليفزيونية والاذاعية، ومن حيث النطاق الجغرافي تم رصد مواد إعلامية نشرت في وسائل إعلام في كل من الأميركتين وأوروبا والعالم العربي واسيا وافريقيا ومواقع اخبارية متنوعة.

وصرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة، أن الزخم الإعلامي الدولي حول الانتخابات استمر لليوم الخامس على التوالي، منذ بدء الانتخابات في الأول من أغسطس الجاري بتصويت الجاليات لمصرية في لخارج، والذي جاء تصويتهم الأعلى مشاركة حسب وسائل الإعلام الدولية، وذلك داخل 136 لجنة فرعية بالبعثات الدبلوماسية المصرية في 117 دولة حول العالم، وسط مشاركة عالية من المغتربين في الدول العربية، ولم يتم رصد أية مخالفات انتخابية فيها، كما أبرز الإعلام الدولي حرص قطاعات واسعة من المصريين على التصويت، في إطار وعيهم الكبير بالحفاظ على صورة مصر الوطنية واستقرارها الشامل.

وأوضح ضياء رشوان أن الانتخابات تُمثل استجابة قوية لاستقرار المؤسسات المصرية في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة، وأن مصر تتجه نحو مرحلة جديدة تتسم فيها بالحوكمة المؤسسية، مشيرا إلى أن تحليل مضمون التغطية الإعلامية الدولية لانتخابات مجلس الشيوخ، لليوم الثلاثاء، يشير إلى عدة ملاحظات:

الأولى: استمرار سيطرة الاتجاه الموضوعي على تغطية الإعلام الدولي للانتخابات، وانحسر التناول السلبي في بعض الصحف والمواقع ذات التوجهات المعروفة، كما استمر اهتمام الإعلام الدولي إجمالا، وبشكل خبري بالجوانب المتعلقة بالانتخابات والمرشحون، والسياق الذي تتم فيه، وانحسرت الملاحظات الواردة حول الانتخابات في وجود قائمة واحدة تخوض الانتخابات، لكنها تتضمن عدد من أحزاب المعارضة، وتطلعات الشعب المصري أن يسهم انتخاب مجلس شيوخ جديد في علاج الصعوبات الاقتصادية.

الثانية: الإشادة بإدلاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته صباح أمس في مركز الاقتراع المخصص له في حي مصر الجديدة شرقي القاهرة، ونقل البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وبخاصة ما يتعلق بانطلاق عمليات الاقتراع على مستوى الداخل المصري وفتح مراكز التصويت في تمام التاسعة من صباح أمس الإثنين، في كافة اللجان الانتخابية ومراكز التصويت المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، في 8286 مقرًا انتخابيًا موزعين على مستوى الجمهورية، في إطار عملية انتخابية تمتد يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير العملية الانتخابية.

الثالثة: الإقبال الملحوظ على التصويت داخل لجان التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، وسط تواجد أمني لتأمين العملية الانتخابية، حيث اصطفت طوابير الناخبين أمام اللجان وسط انتظام وانسيابية عملية التصويت، بفعل الإجراءات الميسرة التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات لعملية التصويت، وتداول آراء عديدة تشير إلى أهمية مجلس الشيوخ، والتأكيد أنه يلعب دورًا رئيسيًا في التنسيق التشريعي والحوكمة الوطنية، ويُعدّ مجلس الشيوخ، بصفته عنصرًا أساسيًا في الهيكل التشريعي ثنائي المجلسين في مصر، بمثابة مركز أبحاث للتنمية الوطنية، ويحمي استراتيجياته متوسطة وطويلة الأجل، وتلتزم الحكومة المصرية بضمان عملية انتخابية منفتحة وشفافة، وضمان ممارسة جميع المواطنين لحقوقهم الدستورية في بيئة مستقرة.

وفيما يلي نماذج من التغطية الإعلامية الدولية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

نشرت صحيفة "واشنطن بوست"، تقريرًا بعنوان: "بدأ المصريون التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ وسط مخاوف اقتصادية متزايدة"، بقلم "فاطمة خالد" من وكالة أنباء "أسوشيتد برس"، جاء فيه: بدأ المصريون يوم الاثنين التصويت لاختيار مرشحي مجلس الشيوخ، وهو مجلس استشاري في البرلمان، يساعد مجلس النواب، في تقديم المشورة بشأن التشريعات والسياسات والمسائل الدستورية الرئيسية، ويستمر التصويت حتى يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن ينتخب الناخبون 200 مرشح لمجلس الشيوخ، المؤلف من 300 مقعد، لمدة خمس سنوات، على أن يعين الرئيس بقية أعضاء المجلس.

نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية تقريرا بعنوان: "السيسي يدلي بصوته في الانتخابات" اتسم بالطابع الإيجابي، وجاء مقرونًا بصور للرئيس عبد الفتاح السيسيى لدى إدلائه بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في لجنة مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة، واهتم التقرير بنقل البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وبخاصة ما يتعلق بانطلاق عمليات الاقتراع على مستوى الداخل المصري وفتح مراكز التصويت في تمام التاسعة من صباح أمس الإثنين، في كافة اللجان الانتخابية ومراكز التصويت المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، في 8286 مقرًا انتخابيًا موزعين على مستوى الجمهورية، في إطار عملية انتخابية تمتد يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير العملية الانتخابية، كما أشار التقرير إلى أن الانتخابات تُجرى على مستوى الداخل المصري على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، الموافقين 4 و5 أغسطس، فيما يتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على 100 مقعد بنظام الفردي، فيما تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر السباق على نظام القوائم بعدد 100 مرشح.

عرض موقع swissinfo.ch السويسري فى تقرير نشره بعنوان: "انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ المصري لانتخاب 200 عضو ‏"، تم فتح أبواب مراكز الاقتراع في جميع محافظات الجمهورية من الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي (السادسة صباحًا بتوقيت جرينتش) حتى التاسعة مساءً (السادسة مساءً بتوقيت جرينتش)، فيما تمكن المصريون في الخارج من التصويت بطابع اتسم بالهدوء حتى يوم السبت الماضي في 136 مركز اقتراع في 117 دولة، كما اهتمت التغطية بالإحاطة والاشارة لإدلاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته صباح أمس في مركز الاقتراع المخصص له في حي مصر الجديدة شرقي القاهرة، فيما تم التنويه أنه يحق لنحو 69 مليون مواطن التصويت في هذه العملية الانتخابية، التي تُشرف عليها 9 منظمات دولية و59 منظمة مجتمع مدني ووفود من 20 بعثة دبلوماسية في العاصمة المصرية، كما نقل التقرير عن وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، تأكيدها أن التواجد الأمني خارج اللجان يهدف تأمين مراكز الاقتراع والمناطق المحيطة بها ومجمل العملية الانتخابية ليتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم في "أجواء هادئة".

أورد موقع "cnegnet.com" الإخباري الصيني تحت عنوان: "صوّت عدد من الوزراء المصريين لصالح انتخابات مجلس الشيوخ، مما يعكس استقرار الحكم الوطني وأجواء المشاركة الشعبية"، أبرز ما جاء فيه:- في 4 أغسطس 2025 ذهب عدد من الوزراء المصريين إلى دوائرهم الانتخابية للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المصري لعام 2025 الجارية، وظهر هذا الاهتمام الحكومي الكبير بالعملية الدستورية، وأكد على أهمية المشاركة الشاملة في الحوكمة الوطنية والتنمية الديمقراطية، وبعد التصويت في الدائرة الخامسة بالقاهرة، صرّح وزير قطاع الأعمال العام، محمد الشيمي، بأن المشاركة في الانتخابات الوطنية المهمة مسؤولية والتزام على كل مواطن، وهي مظهر حيوي من مظاهر الممارسة الديمقراطية.

أوردت وكالة "BERNAMA" وموقع قناة "Astro Awani" الإخبارى فى ماليزيا ذات التقرير بتاريخ (4/8) تحت عنوان "مصر تُجري انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومين، بمشاركة أكثر من 69 مليون ناخب مؤهل"، أبرز ما جاء فيه:- بدأت مصر يوم الاثنين التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث يحق لأكثر من 69 مليون ناخب التصويت على مدار يومين، وفُتحت مراكز الاقتراع الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش) في أكثر من 8000 مركز في جميع أنحاء البلاد، وتُشرف السلطات القضائية على عملية الانتخابات، وتستمر حتى مساء الثلاثاء، ويتنافس 424 مرشحًا على 100 مقعد بنظام الترشيح الفردي، منهم 183 مرشحًا مستقلًا و241 مرشحًا يمثلون أحزابًا، ويُتنافس على 100 مقعد أخرى قائمة وطنية تُعرف باسم "القائمة الوطنية لمصر" تغطي الدوائر الانتخابية الأربع الرئيسية في البلاد، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن أكثر من 9000 عضو من الهيئة الوطنية للنيابة العامة والنيابة الإدارية - وهما هيئتان قضائيتان - ترأسوا 8825 لجنة فرعية في 8286 مركز اقتراع، بمساعدة نحو 65000 موظف.

نشر موقع صحيفة "الاتحاد" الاماراتية تقريرا تحت عنوان: "مصر.. إقبال كثيف على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ" في (5/8)، جاء فيه: شهدت لجان التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المصري، الاثنين، إقبالًا كثيفًا من المصريين، وسط تواجد أمني لتأمين العملية الانتخابية، واصطفت طوابير الناخبين أمام اللجان وسط انتظام وانسيابية عملية التصويت، بفعل الإجراءات الميسرة التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات لعملية التصويت، وبدأت لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات مصر، في التاسعة صباح يوم الاثنين، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، التي تجرى تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وتستمر على مدى يومين متتاليين، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

نشر موقع صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية تقريرا تحت عنوان: "بعد جولة في لجان انتخابات مجلس الشيوخ المصري.. الذوادي: ما تم رصده من استعدادات يعكس تطورا كبيرا في آليات العمل الانتخابي بمصر" في (5/8)، تضمن الاتي: أشاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس لجنة الجامعة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ السفير خليل الذوادي بحسن تنظيم العملية الانتخابية، مؤكدًا أن ما تم رصده من استعدادات وتجهيزات يعكس تطورًا كبيرًا في آليات العمل الانتخابي بمصر، وقال الذوادي الاثنين "إن اليوم هو يوم يبعث على الفخر والسرور لما شهدناه من إنجازات قامت بها الهيئة الوطنية للانتخابات، سواء على مستوى التنظيم أو الإعداد أو استخدام التقنيات الحديثة، ما يدل على تطور حقيقي في العملية الانتخابية بالدول العربية"، وأوضح أن متابعة الجامعة العربية للانتخابات تأتي بتكليف من الأمين العام للجامعة، وبناءً على طلب الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى أن الجامعة سبق أن شاركت في مراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مصر، وهو ما يعكس حجم الثقة التي تحظى بها الجامعة، ويجعلنا مطمئنين لما تحقق حتى الآن.