مد التصويت بعدد من اللجان نظرا لإقبال الناخبين بكفر الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 10:32 مساءً - تشهد عدد من لجان محافظة كفر الشيخ، تواجد عدد كبير من الأهإلى داخل اللجان، حيث تم مد التصويت بها، لحين الآنتهاء من التصويت بتلك اللجان.

يشارك 2 مليون و407 ألف و571 ناخبًا وناخبة بمحافظة كفرالشيخ، موزعين على 439 مركزًا انتخابيًا من خلال 442 لجنة فرعية، تحت إشراف قضائى كامل بالتعأون مع عناصر الشرطة المدنية لتأمين اللجان من الخارج وضمان سلامة الناخبين.

كما يشارك 18 مستشفى حكومي، و31 مستشفى خاص، 9 مراكز طبىة، لاستقبال أى حالات طارئة و52 نقطة إسعاف بـ 95 سيارة اسعاف، و45 وحدة إطفاء بنطاق محافظة كفر الشيخ.