الرئيس الجزائرى يعرب عن تقديره للجهود المصرية بالمنطقة بقيادة الرئيس السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 10:32 مساءً -  

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الجزائري للدكتور مختار وريدة سفير مصر في الجزائر، وذلك للتوديع. وطلب الرئيس الجزائري نقل أطيب تحياته وأصدق أمنياته للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعبّر الرئيس تبون، خلال المقابلة، عن ارتياحه للتقدم الملموس والزخم الكبير الذي تحقق خلال الفترة الماضية للعلاقات المصرية الجزائرية بمختلف محاورها ومجالاتها السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية والبرلمانية، وثقته في مواصلة التشاور والتنسيق والعمل المشترك، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين المصري والجزائري، ويتناسب مع صلات الأخوة والمحبة والروابط التاريخية التي تجمعهما.

 

