نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "العلوم الصحية" تكرم الخريجين من شعب "المختبرات" و"البصريات" و"الأجهزة الطبية" بجامعة المنوفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم وفد من النقابة العامة للعلوم الصحية ونقابة المنوفية، الخريجين من دفعة 2025، من كلية العلوم الصحية التطبيقية جامعة المنوفية، بحضور أولياء الأمور، وذلك في مسرح الإنتاج الحربي بمدينة السلام.

ترأس الوفد النقابي، أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، وبحضور عاطف محمد نائب النقيب العام، وطارق هلال عضو مجلس إدارة النقابة العامة نقيب الجيزة، وهيثم السبع وعبدالرحمن عبدالله، عضوا مجلس إدارة النقابة العامة، ومن نقابة العلوم الصحية بالمنوفية، أسامة زيد نائب نقيب المنوفية، وأشرف شعبان أمين عام النقابة، وأحمد حمدي، أمين عام مساعد نقابة العلوم الصحية بالمنوفية، ومحمد السخاوي عضو مجلس نقابة المنوفية رئيس لجنة التواصل الطلابي.

كما تم تكريم نقيب العلوم الصحية وضيوف الشرف، وكذلك الخريجين من شعب المختبرات الطبية، وصيانة الأجهزة الطبية، والبصريات، حيث احتفلت شعبة الأشعة بتخرجها قبل أسبوعين.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، قرأتها الخريجة بسمة إسماعيل، أعقبه السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم كلمات لممثلي الدفعة.

قالت خريجة المختبرات الطبية ياسمين ياسر، أن لحظة التخرج ما دام حلم بها الطلاب، طوال مشوار استغرق سنوات، بذلوا فيها كل الجهد، وساندهم فيها أولياء أمورهم، ودعمهم فيها أساتذة الجامعة في كافة المراحل.

فيما لفتت شيماء الألفي، خريجة المختبرات الطبية، إلى أن الأحلام تتحقق، وتتذلل العقبات، ولكن يجب اليقين في الله والعمل للحظات الحاسمة.

وهنأ د. ياسر رماح، عميد كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفية، أولياء الأمور بتخرج أولادهم من الكلية، وأثنى على مشاركة نقابة العلوم الصحية لتكريم الخريجين ودعمهم في هذا الحدث الكبير، الذي ما دام سعت إليه النقابة لكي يكون لأبناء العلوم الصحية تعليم عالي، فهذا حلم يتحقق، وهم شركاء النجاح.

وطالب الخريجين باستكمال دراساتهم العليا وتواصل البحث العلمي، والقراءة والاطلاع على كل ما هو جديد في مجالات عملهم، حيث يغير ذلك من سلوكياتهم وطبائعهم ونسب إبداعهم في عملهم.

وحفز أحمد الدبيكي، الخريجين بضرورة الاهتمام بمستقبلهم المهني والتعليمي، بما ينعكس على الخدمات الطبية وصالح المرضى بالإيجاب، فهناك فرق كبير بين من استكمل تعليمه وبين من اقتصر على مرحلة معينة، فتخريج متخصصين في مجالات عملهم بعد دراسة 4 سنوات، وسنة تدريب داخل المستشفيات الجامعية المختلفة، يثقل من خبراتهم وينمي قدراتهم الوظيفية والمهارية، وهو أمر له انعكاساته على جودة الفحوصات ودقتها، ومن ثم كفاءة منظومة التشخيص الطبي، وبالتالي سرعة شفاء المريض.

كما طالب نقيب العلوم الصحية الخريجين، بعدم التوقف عند هذا الحد، بل أن استكمال دراستهم العليا من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه يفتح أمامهم آفاقا جديدة في المستقبل، ويصقل خبراتهم، ويجعلهم وجهة مشرفة لأبناء العلوم الصحية.

وقال أحمد الدبيكي، نعود بالذاكرة 14 عاما مضت، حيث لم تكن هناك كليات حكومية العلوم الصحية، وبدأنا وقتها مطالبة الدولة ممثلة في الحكومة والجامعات لإنشاء كليات لهذه الفئة، حيث كانت الوحيدة التي تدرس عامين بالمعهد بعد الثانوية العامة، ولم يكن لها تعليم عالي، وكان يسعى وراء ذلك مؤسسين من أبناء المهنة، ليسوا مستفيدين من ذلك، بل كانوا يفكرون لغيرهم، لتخريج دفعات على أعلى مستوى تعليمي.

وأكد الدبيكي خلال كلمته، أن النقابة توجهت وقتها إلى 15 جامعة حكومية في مصر، لإنشاء كلية حتى بدأت أول ثمرة في 2014 بإنشاء أول كلية في بني سويف، ثم ثاني كلية في المنوفية عام 2015، لتخرج هذه الكليات شباب يحملون على عاتقهم مستقبل مهني العلوم الصحية، وكذلك الحياة النقابية، ويجب عليهم ألا يلتفتوا للخلف، وضرورة النظر المستقبل والسعي نحوه دون عثرات.

مشيرا إلى أن حلم الكلية أعقب حلم تأسيس النقابة الذي بدأ في 2010، فكلاهما أصبحت حقيقة، ونشرت اللائحة الخاصة بالنقابة في الجريدة الرسمية في 2019، وتزامن معهما استحداث الدراسات التخصصية في المعاهد الفنية، ليستكمل من لم يستطع الالتحاق بالكلية عامين دراسيين أكاديميين بعد المعهد، ليعادلهما مع عامي المعهد بالبكالوريوس من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار الدبيكي في كلمته إلى أن الخريجين اليوم هم لآلئ تضئ المستقبل، وتخرجهم هو نهاية مرحلة تعليمية، ولكنه بداية طريق جديد يبدأ اليوم، وخاصة أنهم واجهوا تحديات كثيرة من تخصصات متداخلة معهم، ومنها شعبتي البصريات والمختبرات الطبية اللتان تتخرجان اليوم، رغم أنه لا تداخل بينهما وبين متخصصي الرمد أو التحاليل الطبية في مجالات أخرى.

أشرف شعبان، أمين عام نقابة العلوم الصحية بالمنوفية، قال بأن تخرج هذه الدفعة جاء بعد سنوات من الكفاح والنضال، الذي قامت به النقابة لتطوير التعليم ومنح أبناءها درجة البكالوريوس، فجاءت كليتي العلوم الصحية ببني سويف والمنوفية جسرا لعبور الطلبة نحو استكمال مسيرة التعليم العالي، والتعليم الطبي المستمر، وتلا ذلك مكتسبات حصل عليها أبناء العلم الصحية، منها استحداث الدراسات العليا في كلياتهم، وكذلك الانضمام لكادر المهن الطبية، وتكليف الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية بوزارة الصحة.