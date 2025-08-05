نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منال عوض تعلن قيام وزارة البيئة بالتخلص الآمن من أحد الدلافين النافقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بإجراء متابعة دورية للبيئة البحرية، قامت وزارة البيئة بالتخلص الآمن من أحد الدلافين النافقة بإحدي قرى الساحل الشمالى، ويأتى ذلك ضمن برامج الرصد والحماية التي ينفذها قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، وفى إطار التنسيق والتعاون الدورى مع الجهات المعنية بنطاق الساحل الشمالى الغربى.

أكدت الدكتورة منال عوض أنه فور ورود بلاغ بوجود دولفين نافق على شاطىء أحدى قرى الساحل الشمالى، أصدرت سيادتها توجيهاتها لقطاع حماية الطبيعة بالتحرك إلى مكان البلاغ والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة النخلص الآمن من الدولفين النافق.

وعلى الفور قامت الإدارة العامة لمحميات المنطقة الشمالية التابعة لقطاع حماية الطبيعة بإجراء معاينة على الطبيعة للدولفين النافق، والذى تبين من المعاينة أنه ذكر من نوع الدولفين ذو الأنف القارورة Bottlenose dolphin وهو من الأنواع الشائعة في المياه الإقليمية المصرية والاسم العلمى له (Tursiops truncatus)، ويبلغ طوله نحو 2 متر تقريبًا وهو في حالة تحلل.

وأوضحت د. منال عوص أنه تم التخلص من الدولفين النافق عن طريق الدفن الآمن في منطقة تبعد عن الشاطئ، ومصادر المياه والمناطق المأهولة.

وتهيب وزارة البيئة بالمواطنين والجهات المعنية بسرعة الإبلاغ عن أية حالات يتم رصدها من شأنها الاضرار بالبيئة البحرية أو البرية أو المساس بالموارد الطبيعية أو الاضرار بصحة المواطنين.