وزير الري: المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري واجب وطني يُجسد وعي المواطن المصري

أحمد جودة - القاهرة - أدلى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام ٢٠٢٥ بلجنته الانتخابية بالقاهرة فور عودته من زيارته الرسمية لدولة أوغندا.

وعقب الإدلاء بصوته.. صرح الدكتور سويلم أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري يعد واجب وطني، يُجسد وعي المواطن المصري وحرصه على دعم مسيرة البناء والتنمية، والمساهمة في بناء المستقبل والحرص على أداء واجبه الوطني.

وأشار سيادته إلى أن مجلس الشيوخ يلعب دورا محوريا في إثراء ودعم العملية التشريعية، بما يُعزز من استقرار مؤسسات الدولة وتقدمها.

كما أشار سيادته لمشاركة العاملين بالوزارة فى انتخابات مجلس الشيوخ إنطلاقا من مسؤوليتهم الوطنية ودورهم الفاعل في دعم مؤسسات الدولة.

وتوجه الدكتور سويلم بالتحية لجميع القائمين على تنظيم العملية الانتخابية، لما لمسه سيادته من انضباط وانتظام داخل اللجان، وتيسير الإجراءات على الناخبين.