نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المشاركة في الانتخابات واجب وطني ومسؤولية تقع على عاتق الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وليد عسران رئيس مجلس أمناء مؤسسة "شباب لدعم مصر" أهمية مشاركة الشباب في العملية الانتخابية، مشددًا على أن العزوف عنها يُضعف العملية الديمقراطية ويمنح الفرصة لغير المؤهلين، بينما يُعدّ صوت الشباب أداة للتغيير وبداية لمستقبل أفضل.

وأوضح عسران، أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في دعم وتمكين الشباب، وأن الوقت قد حان ليردّ الشباب هذا الدعم من خلال مشاركة فاعلة في الاستحقاقات الدستورية، وعلى رأسها الانتخابات الحالية.

وأشار إلى أن مؤسسة "شباب لدعم مصر" تعمل على رفع الوعي السياسي بين الشباب من خلال برامج تدريبية وندوات توعوية، داعيًا جميع الشباب إلى التوجه لصناديق الاقتراع وتوحيد الجهود لصناعة مستقبلهم بأيديهم.