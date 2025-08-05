نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رسميًا.. انتهاء ماراثون الشيوخ 2025 وإغلاق لجان الاقتراع بمختلف أنحاء الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أُسدلت الستار على انتخابات مجلس الشيوخ في تمام الساعة التاسعة مساءً بجميع اللجان، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء ماراثون الشيوخ 2025 وإغلاق لجان الاقتراع بمختلف أنحاء الجمهورية.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على 100 مقعد مخصص لنظام الفردى، فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم بعدد 100 مرشح على 100 مقعد مخصص لهذا النظام.

ووفقًا لإحصائيات الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تم توزيعهم على 8 آلاف و286 مقرًا انتخابيًا ما بين مدارس ووحدات صحية ومراكز شباب بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.

ضرورة غلق اللجان فى التاسعة مساء

وأكد القاضى أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، على ضرورة غلق اللجان فى التاسعة مساء بالنسبة للجانب التى ليس بها ناخبين، والسماح لآخر ناخب متواجد داخل الجمعية الانتخابات بالتصويت.



ومن المقرر عقب انتهاء التصويت فى اليوم الأخير من انتخابات مجلس الشيوخ فى التاسعة مساء ومع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابى بالتصويت، سيتم فرز الأصوات.

وتبدأ إجراءات الفرز بقيام رئيس كل لجنة بفصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى عن تلك التى تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة ويحرر محضر مستقل بكل نظام، ثم يقوم فى حضور أمناء اللجنة ومن يحضر من مندوبى المرشحين والقوائم وممثلى الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين المتواجدين بتحديد الصناديق التى سيبدأ فرزها ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المغلق بها من واقع ما هو مثبت بمحضر إجراءات اللجنة داخل نموذج محدد.

ويعلن كل رئيس لجنة فرعية العدد الحصرى للأصوات، وهو عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أو قائمة.

وعقب انتهاء الفرز يسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التى تحتوى على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأى وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي، حازم بدوي، نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025\2030، رسميًا، الثلاثاء 12 أغسطس الجاري.

إعلان نتائج الانتخابات بالصحف الرسمية



وأوضحت الهيئة وفقًا للجدول الزمني المعلن مسبقًا، تُنشر النتيجة بالجريدة الرسمية وصحيفتي «الأخبار» و«الجمهورية»، على أن تُستأنف في اليوم ذاته الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة (إن وجدت).

وأشارت الهيئة إلى أن الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة خلال مدة 48 ساعة من تاريخ الإعلان في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025. وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يُقدم لها من طعون خلال 10 أيام، اعتبارًا من الجمعة 15 أغسطس، وحتى الأحد 24 أغسطس 2025، وهو اليوم الذي تبدأ فيه فترة الصمت الدعائي لجولة الإعادة.

ومن المقرر أن تُجرى جولة الإعادة خارج الجمهورية يومي الاثنين والثلاثاء 25 و26 أغسطس 2025. وتُجرى جولة الإعادة داخل الجمهورية يومي الأربعاء والخميس 27 و28 أغسطس 2025. وتُعلن نتيجة انتخابات الإعادة يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، وتُنشر بالجريدة الرسمية وصحيفتي «الأخبار» و«الجمهورية».

وشهد اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ إقبالًا فوق المتوسط وكثيفًا في اللجان العامة والفرعية بالقاهرة والمحافظات، حيث أدلى المواطنون بأصواتهم في ٨٢٨٦ لجنة فرعية موزعة على مستوى الجمهورية.